Quiénes son los “boinas negras” de la dictadura cubana, la brigada especial preparada para reprimir a los manifestantes

“Me acaban de decir desde San Antonio que hay una brigada gigantesca de boinas negras, golpean y tiran gases lacrimógenos, que el pueblo no cede. Les han quitado la luz y están sin internet para que no puedan publicar el testimonio de lo que está pasando en este momento”, dijo la activista Tania Bruguera.

Ante las multitudinarias protestas que se desataron este domingo en varias ciudades de Cuba, el régimen castrista no demoró en responder con represión para repeler a los manifestantes y ya desplegó al grupo élite de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba conocido como “los boinas negras”, un escuadrón de choque con el que la dictadura suele aplicar a la disidencia en las calles.

