¿Quiénes serán los grandes ausentes en el funeral del duque de Edimburgo?

Se ha confirmado que los diez bisnietos de la soberana y su difunto marido -incluido el príncipe Jorge, tercero en la línea de sucesión al trono- no acudirán al servicio religioso ni formarán parte de la procesión que escoltará el féretro hasta la capilla de San Jorge. El primer ministro británico Boris Johnson tampoco estará presente porque ha preferido no ocupar un lugar que podría destinarse a alguien del círculo más cercano del fallecido.

En consecuencia, algunos rostros habituales en los actos públicos de la realeza británica no estarán presentes en los terrenos del castillo de Windsor. Los hijos y los nietos de la soberana estarán acompañados de sus respectivos cónyuges, lo cual implica que la duquesa de York, como exmujer del príncipe Andrés, no ha sido invitada a pesar de que sus hijas las princesas Beatriz y Eugenia sí acudirán para apoyar a su abuela.

