Quienes se vacunaron con dos dosis de Pfizer o Moderna tienen un 94 por ciento de posibilidades de no ser hospitalizados por COVID-19

”La gente que está vacunada debe continuar con las medidas sobre todo cuando interactúa fuera de su círculo familiar, usando mascarillas, limpiándose las manos y evitando participar en eventos masivos. No queremos una nueva ola de la pandemia, no olvidemos lo que ha pasado incluso en países donde las campañas de vacunación son exitosas”, dijo la responsable de inmunizaciones en la OMS, Kate O’Brien.

En particular, no tuvo efectividad significativa la vacunación en las personas que se contagiaron menos de 14 días después de su primera dosis, lo que demuestra que se necesita algo de tiempo para que la protección se active y que las personas no deben ignorar las precauciones de inmediato.

You May Also Like