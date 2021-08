Quiénes representarán a la oposición venezolana y quiénes al régimen de Nicolás Maduro en la mesa de diálogo en México

– Jorge Rodríguez , presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, ex vicepresidente del poder ejecutivo, ex alcalde de Caracas y ex dirigente del Consejo Nacional Electoral, con estudios de medicina psiquiátrica.

– Gerardo Blyde , abogado constitucionalista, ex alcalde y ex diputado. Tiene diálogo fluido con el gobierno de Maduro.

