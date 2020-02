¿Quiénes eligen a los ganadores del Óscar y cómo?

Cada votante debe colocar por orden de preferencia las películas en competencia (nueve este año) pero, a menos que obtenga la mayoría absoluta de entrada, no gana de forma automática. Tras cada ronda de votación, la última película de la lista se elimina y los votos se reparten entre las películas restantes. El proceso sigue hasta que una obra supere el 50% de los votos. El resultado de este sistema es que, a menudo, la película que gana es la que acaba en segunda o tercera posición en el mayor número de boletines de ronda, no a la cabeza.

