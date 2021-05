Sus seguidores la acusan de lucirlo como si se tratase de un disfraz y algunos incluso consideran una falta de respeto querer parecer mexicana cuando no lo es: “¿Por qué haces este tipo de cosas? Es denigrante para los mexicanos que pienses que es así como nos peinaríamos, con trenzas “, dice otro comentario. “El valor y el respeto que le damos a nuestros indígenas, tú no sabrías qué es eso”, señala una seguidora.

No obstante, las polémicas copas no han sido el único foco de crítica, sino que también ha sido cuestionada por su ropa . Kendall aparece con dos trenzas, montada a caballo entre agaves y vistiendo un zarape mexicano (una prenda que se utiliza en el campo para protegerse de la lluvia y el frío).

“¿Quién toma tequila en copas?”, le preguntaba una de sus seguidoras en Instagram, en respuesta a uno de los vídeos en los que aparece la hermana de Kylie Jenner vestida con un atuendo mexicano mientras disfruta de su tequila en una copa. “Un claro ejemplo de que esta tipa no sabe nada de México y menos de tequila”, recoge otro comentario en las redes del 818. En algunas escenas de los vídeos, Jenner aparece no solo bebiendo, sino también brindando con otras personas, también con copas.

