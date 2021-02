“Quien tiene que estar bien pagada es la ciencia”

Por otro lado, el misnitro de Deporte se mostró convencido de que este verano se disputarán los Juegos Olímpicos de Tokio . “Creo que sí, la información que me llega del Comité Olímpico Internacional, y del presidente del COE, Alejandro Blanco , es que en julio tendremos los Juegos Olímpicos. Se van a poder celebrar, aunque no será con estadios llenos. Tendrán sus controles y garantías , pero será un buen momento de reencuentro de la humanidad y de empezar con fuerza el horizonte siguiente”, subrayó.

You May Also Like