¿quién tiene derecho al Bono Social que abarata un 25% la factura eléctrica?

Si se accede al bono, debe renovarse cada dos años presentando una nueva solicitud. No es vitalicio salvo para las familias numerosas que no vean alterado su precario estatus económico y conviene no olvidar los trámites burocráticos que conlleva por si es necesario repetirlos una vez agotada la ayuda.

Además, en caso de impago no se podrá interrumpir el suministro a los hogares acogidos al bono con al menos un menor de 16 años o algún miembro con una discapacidad igual o superior al 33% o un grado de dependencia II o III, previa presentación del certificado que facilitan los servicios sociales. Las facturas son mucho más sencillas con el bono, ya que solo reflejan lo que se paga por la electricidad más impuestos y peajes, pero no incluyen productos o servicios adicionales

