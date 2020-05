‘¿Quién soy?’, un divertido juego en familia

Las normas son sencillas. Una vez todos los jugadores tienen los post-it pegados en sus frentes, llega el turno de las preguntas . Comenzando por el más joven y siguiendo la dirección de las agujas del reloj, cada participante hará una pregunta para tratar de descubrir quién es. Estas preguntas podrán versar sobre cualquier cosa, pero su respuesta solo puede ser sí o no. Es decir, no se puede preguntar ¿A qué me dedico profesionalmente?, pero sí se podrá preguntar ¿Soy famoso? o ¿Soy amarillo?. Si la respuesta es afirmativa, la persona podrá seguir preguntando, de lo contrario, se pasaría al siguiente jugador.

