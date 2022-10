¿Quién se lo lleva? Hora y canal para ver este lunes la gala del Balón de Oro en París y la lista de nominados

“Yo creo que no hay dudas, está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular. Terminó consagrándose con la Champions, siendo fundamental de octavos hacia adelante en todos los partidos. Creo que no hay dudas este año”, afirmó el jugador del PSG para TyC .

Lewandowski , que no pudo ganar el Balón de Oro en 2020 al haberse anulado debido por la pandemia, brilló a nivel nacional, pero no internacional, igual que Mbappé , mientras que Mané tiene una mejor carta de presentación, siendo finalista en Champions y subcampeón de la Premier con el Liverpool , además de ganar la Copa de África con Senegal .

