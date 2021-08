¿Quién ‘perdió’ Afganistán, Biden o Trump? | Noticias Univision Política

“Ambas administraciones deberían haber visto claramente las probables consecuencias y la posibilidad de contingencia del ‘peor caso’. Uno puede argumentar la sabiduría de sus opciones para el retiro, pero no en bases partidistas”, afirma Cordesman, para quien la pregunta no es ¿quién perdió Afganistán? sino ¿por qué perdimos Afganistán?

En esa misma línea el editor de asuntos internacionales de la BBC y veterano de la cobertura de Afganistán, John Simpson, estima que las escenas en Kabul no sería las que vemos ahora “si Donald Trump no hubiera decidido que necesitaba un éxito en política exterior antes de las elecciones de 2020 (…) y que, poniendo fin a una guerra de larga duración, la más larga de la historia de EE.UU., lo conseguiría”.

