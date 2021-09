“Quien no me quiera entender es su problema”

Kiko Matamoros no pasa por su mejor momento en Sálvame, sobre todo porque se encuentra, por múltiples temas, en el ojo del huracán mediático. De hecho, sobre su situación actual han opinado algunos de sus compañeros, como Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban.

Mientras que la ‘Princesa del pueblo’ comentó este martes que el tertuliano estaba siendo “un desagradecido” con la productora, el presentador del programa dio una entrevista en Lecturas en la que opinó que, por su actitud, “está buscando su despido y poder presentarse así como una víctima del feminismo más radical”.

Ante esto, Matamoros se ha pronunciado con Europa Press a la salida de El humor de mi vida, la obra que este miércoles estrenó Paz Padilla. “Cada uno tiene derecho a pensar y a decir lo que quiera“, ha respondido escuetamente.

Además, parece que el colaborador de Sálvame no tiene interés en sentarse frente a Carlota Corredera para arreglar sus diferencias, pues ella dijo que le había fallado y prefería hablar con él en privado. “Me da igual”, alegó Kiko, dejando entrever su desinterés por arreglar las cosas con la gallega.

Sus declaraciones en ‘Sálvame’

El tertuliano también ha hablado con el reportero de Sálvame y ha dado una opinión más extensa sobre lo que sus compañeros han dicho: “La libertad de opinión esta para ejercerla. [A Jorge Javier] le agradezco muchas de las cosas que dice dentro, y hay algunas con las que no estoy de acuerdo”.

Con respecto al posible encuentro con Carlota Corredera que propuso Jorge, él ha dicho que cree que se trata de una broma: “Me daría lo mismo. No tengo ningún problema, aunque quizá no sea el mejor momento“.

Sobre las acusaciones de Belén, que le dijo que no estaba siendo “honestos” con la productora, él ha negado que sea así. “Estoy totalmente agradecido a la productora. Soy consciente del juego en el que estamos todos metidos y las consecuencias de ello, y las he asumido”, ha declarado.

“No hablo para que me entienda nadie, hablo para explicarme, pero si alguien no me quiere entender es su problema”, ha añadido.