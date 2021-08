‘¿Quién manda? Esa es la pregunta aquí’, Annette Cárdenas

¿Quién es el ministro de Turismo, Iván Eskildsen, Paco Sucre o Juan Manuel Henríquez?

Paco Sucre. En turismo y en todo, parece que es el Minsa el que manda.

A Eskildsen no lo oyen: lo repite toda la industria. Si usted fuera él, ¿qué haría?

Si yo soy ministro y a mí no me escuchan, yo me voy. Yo le digo, ministro: actúe, ejerza su rol, hágase escuchar. Es el ministro, tiene que defendernos. Nos han dejado huérfanos.

Países vecinos han restablecido el 80% de su turismo y nosotros no llegamos al 30%. ¿Ellos no tuvieron Covid?

Ellos no tuvieron a Paco Sucre. En esos países hay coherencia. Aquí no hay eso. Es como si me ponen a mí a tomar las decisiones de salud. ¿Qué sé yo de eso?

¿Hasta cuándo echarle toda la culpa a la pandemia?

Hasta que les sea conveniente y no tengan que justificar lo que están haciendo. Todo es por la pandemia ahora…

¿Tenemos política país en turismo o se improvisa un cambio cada cinco años?

Se improvisa un cambio diario. Política país no existe en el turismo.

¿Hay plan de reactivación de turismo?

Ninguno coherente. ¿Qué plan puede haber con un aeropuerto militarizado?

¿Eso le transmite una sensación de seguridad o de inseguridad al turista?

Inseguridad, igual que los retenes en la calle. Esta semana, en dos días me pararon cuatro veces. ¿Por qué? ¿Por qué?

¿Y la campaña país? ¿Hay?

No hay. Estamos detrás del bus de todos los países con los que competimos.

Pero según el gobierno nos están reconociendo internacionalmente por cómo desarrollamos el turismo…

Me encantaría saber quién los premia y dónde están las cifras que respaldan eso.

El nicho del turismo más olvidado.

El turismo, todo. Ahora todos son los pajaritos, los indios y los guayacanes, cuando aquí la urgencia es la generación de demanda para poder sobrevivir. Ya nos quedamos sin oxígeno.

Si usted hiciera una campaña a favor del país, ¿qué destacaría?

Lo que realmente tenemos listo para ofrecer y podemos ejecutar ya. Grupos, congresos, convenciones…

Pero el centro de convenciones sigue cerrado. ¿Por cuántos años más vamos a estar ‘al 99% de avance’… sin abrirlo?

Es inaudito, inexplicable y vergonzoso que una inversión de esa magnitud siga sin abrir estando lista. ¿Y quién pelea por eso? Nadie. ¿Quién manda? Esa es la pregunta aquí. Den la orden y resuelvan. Alguien tiene que salir a tomar la batuta y que esto arranque. Señor presidente, por favor, ¿dónde está usted? Ayúdenos.

Y para cuando eso abra, ¿ya hay reservas? Porque eso se reserva con años de anticipación…

Habrá uno que otro interesado. Pero confirmado, ninguno. Y mientras eso no esté abierto, nadie se tomará el riesgo. Tomará años que eso arranque.

Puerto de cruceros de Amador. ¿Panacea o dolor de cabeza?

Había otras prioridades, pero ya nos montamos en ese barco. Y de nuevo, ¿por qué no abre? Qué país este en el que tenemos millones sentados y nadie los voltea a ver… No tenemos ni idea de nada. ¿Los barcos pueden llegar ahí? ¿Cuál es el plan, la meta? ¿O van a vender soda y ya?

¿Cómo se puede atraer turistas haciendo leyes contra los extranjeros?

Claro que no. Nos estamos proyectando como un país lleno de trabas. Todo es negativo para llegar. Es una carrera de obstáculos llegar aquí. Nadie quiere visitar un país así. Yo me siento como en un carrito loco. Para donde voltees te estrellas con algún escándalo. No avanzamos.

Sobre la propuesta de exigir $1,500 en efectivo a los turistas: ¿con cuánto efectivo viaja usted a otros países?

Con el menos posible. El mundo avanza, pero nosotros queremos volver al siglo I.

¿Por qué un turista quisiera venir a Panamá y no a Costa Rica?

En este momento no habría una razón, porque ni anunciamos nuestras bondades. Costa Rica te entra por los ojos 24/7.

Si usted fuera turista y no conociera Panamá, ¿qué la haría venir?

Nada. Si no me lo venden, no lo compro. Y pudieran vendernos con muchas cosas: hay facilidades para llegar, se usa el dólar, es bilingüe, hay infraestructura… es cuestión de ponerse las pilas.

¿Qué hace un turista promedio en Panamá fuera de hacer shopping e ir al Casco Antiguo?

En la ciudad no hay mucho. Y tampoco preparan tours. Tenemos Taboga a 20 minutos, pero no tiene baños. Contadora, y no lo explotan. El Parque Metropolitano, sin guías… tenemos cosas buenísimas, pero no hacen nada.

¿Qué plan se puede hacer con niños en la ciudad de Panamá?

Eso sí está duro.

Su lectura del trato que reciben los turistas que, al llegar al país, son obligados a repetirse la prueba y, aún sanos y teniendo hospedaje, son enviados a un hotel hospital sucio.

Yo elevo la más enérgica protesta ante lo que se está haciendo. Eso no tiene niguna razón de ser y es lo peor que he visto en detrimento a la imagen del país. A mí me hacen eso y no regreso más nunca.

¿Cuántos de los turistas abusados con los que usted ha hablado le han dicho que no van a volver?

Ni uno quiere volver. Están indignados. Tú no regresas donde te tratan mal.

¿Qué le da peor impresión a un turista al llegar: la presencia y lenguaje de los funcionarios de Migración, las largas filas, los baños o la avalancha de taxis ofreciendo su servicio a la salida?

Panorama sombrío el que me presentas, pero real. Y ese conjunto es lo que hace que esto sea un desastre. Un total antídoto de invitación al país.

Varios países, por ejemplo Canadá, promocionan a Panamá como país inseguro para mujeres que viajan solas. ¿Cuánto nos afecta esto?

Muchísimo. Una de las cosas más importantes hoy es la inclusión de mujeres en todo tipo de negocios. ¿Cómo se traduce eso? En más mujeres viajando. Aquí no vemos el pantallazo grande. Estan ocupados en todo menos en lo importante.

Basura en la calle. ¿Cuánto nos afecta?

Es lo que más molesta al turista. Seguido por la calidad del servicio… entonces el de Aseo no habla con la Alcaldía, Turismo no habla con Salud, Salud no habla con Migración. Es un desconecte total.

¿Y los toques de queda y cuarentenas, cuánto afectan el turismo?

Yo no viajo para encerrarme. Además de que encerrarme me cuesta. Para eso me encierro en mi casa, que no me cuesta. ¿En qué estudio científico dice que el virus deja de salir a una hora?

¿Cuántas veces los turistas se han quejado con usted porque les jugaron vivo o les tocó pagar una coima?

Muchísimos. Taxis que cobran de más, coimas que tienen que pagar… ¿En estos días no le cobraron $35 a unos peruanos para llevarlos al hotel hospital al que los mandaron obligados? Es escandaloso.

A los empresarios críticos del poder, ¿les aceleran o retrasan sus pagos?

Yo no conozco a nadie que le aceleran ningún pago en el gobierno.

Hoteles cerrados. ¿Pandemia o sobreoferta insostenible?

Una mezcla de ambas. Y de una tercera: la falta histórica de atención al turismo. Esto no tenía por qué ser así.

Si usted tuviera un hotel, ¿lo cedería como hotel hospital?

No. Yo tengo negocios para hacer negocios. ¿Asumo costos y me pagan cuando les da la gana? No.

¿En qué porcentaje de ocupación llega a su punto de equilibrio un hotel y en cuánto estamos ahora?

Por lo menos debería estar en 65% de ocupación, pero a tarifas normales y con eventos. Ahora no llegamos ni al 40%. Con tarifas en el piso y sin eventos.

Los hoteles le deben $850 millones a la banca. ¿Cómo se paga eso?

Yo no sé, pero el problema es inmenso. Y sin poner a andar esta maquinaria, será imposible. Yo realmente no entiendo cómo ignoran tan olímpicamente esta industria, con el impacto tan positivo que podría tener y tan negativo que tiene.

¿Cómo se han adaptado los hoteles a la competencia que representa Airbnb?

Es imposible adaptarnos. Toca aceptar esa realidad y punto.

¿Dónde es más barato ir para un panameño, a Bocas del Toro o una isla del Caribe?

Hoy, a una isla del Caribe. Esas son las cosas que tienen que analizar si queremos empezar a ser competitivos.

Ley mediante la cual se regresa al inversionista turístico el 100% de su inversión. ¿En qué país del mundo eso pasa?

Tenemos que incentivar el turismo, pero devolver la inversión completa sin una reglamentación ni requisitos coherentes y claros no tiene sentido ni manda un buen mensaje.

¿El 50% planteado inicialmente no era lo suficientemente generoso?

Parecía que sí. Tienen que explicar eso.

¿Qué tan primordial es Promtur para promover el turismo?

Es esencial, pero tiene que apurarse y trabajar ya. Y el gobierno también tiene que dejarlos trabajar.

¿No es más eficiente gastar en cuñas en la web y recibir llamadas de turistas?

No. El mundo con el que competimos exige mucho más que tres tik toks. Tienen que enfocarse en el momento: en Estados Unidos, porque ellos se sienten seguros y están viajando. ¿Para qué ir a Turquía? No salen de allá. ¿Para qué? La agilidad de la estrategia determinará el éxito.

¿Minsa va a los comercios a hacer la vida imposible o a ayudar?

A lo primero. Deberían estar vacunando, no visitando comercios. Aquí todos somos adultos. Vayan a vacunar.

¿A cuántos clientes de su hotel han tenido que rechazar porque en la toma de temperatura salieron con fiebre?

En mi hotel, a nadie. A mí la temperatura me sale en 30. Directo al cementerio.

El mejor ministro de turismo que recuerda.

Salo Shamah. Escuchaba al sector y el presidente lo escuchaba a él.

Estamos recibiendo muchas vacunas. Turismo de vacunas: ¿posible o es pedir peras al olmo?

Si dejáramos las medidas absurdas y las restricciones ridículas, se pudiera.

¿Cuántos años cree que tomará recuperar el sector turismo?

Con la actitud actual, muchísimos. Con un giro de timón, quizá tres años.

Lo que más le preocupa de Panamá.

El silencio cómplice de la gente. Todos sabemos lo que está mal pero nadie se atreve a decirlo.





