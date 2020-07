¿Quién gana y quién pierde en el acuerdo por los fondos de recuperación de la UE?

A nivel de mensaje, el sur también saca cierto rédito. “Nadie habla de rescate porque no lo es, aunque haya condiciones, y eso a los países más azotados por la crisis les viene bien”. Rutte, por su parte, tendrá la oportunidad de orientar su discurso en torno a tres ‘victorias’: los cheques, los aranceles y la opción de bloqueo. Sánchez y Conte podrán hacerlo con otros tres: cantidad total, mayoría de transferencias y que no se use el término rescate.

