¿Quién fue Elena Maseras? La primera mujer que accedió a la universidad en España

De acuerdo con el artículo Mujeres en la universidad española: diferencias de género en el alumnado de grado, publicado en INFAD Revista de Psicología, no tuvieron un camino fácil y la ciencia no era una necesidad para las mujeres. De hecho, se consideraba que debían recibir una educación correspondiente a su sexo.

Esta joven de origen catalán tuvo que lidiar con la negación del acceso a las mujeres en espacios públicos como era la educación, pero logró ingresar en la universidad gracias a un vacío legal en las ordenes reales . No obstante, no fue un proceso fácil.

