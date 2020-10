¿quién es Sergiño Dest, el estadounidense de 19 años que tiene como referencia a Ronaldinho?

Por aquel entonces, el actual entrenador del Barcelona Ronald Koeman era el seleccionador de Países Bajos. “Le tengo un gran respeto y le he informado personalmente, no quería que se enterase por la prensa. Me dijo que era una lástima, pero que lo respetaba”, dijo Dest. Casi un año después, los caminos de ambos se cruzan finalmente en el Camp Nou.

El nuevo jugador del FC Barcelona, Sergiño Dest, es un lateral derecho de 19 años formado en la escuela del Ajax con una rapidez explosiva que, al subir al ataque, no le tiene miedo a encarar al contrario con regates de bicicleta. No es casualidad que su referencia futbolística sea el brasileño Ronaldinho.

You May Also Like