Quién es quién en el nuevo y todopoderoso Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista de China

Li Qiang ha sido secretario del partido de Shanghai, la ciudad y centro financiero más grande de China, desde 2017 y fue lanzado en paracaídas en el Comité Permanente del Politburó , posiblemente como futuro primer ministro. El puesto de Shanghai es uno de los más importantes de China y anteriormente fue ocupado por Xi, el ex presidente Jiang Zemin y el ex primer ministro Zhu Rongji.

