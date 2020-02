Quién es Pete Buttigieg, el exmilitar abiertamente gay que dio la sorpresa en las primarias demócratas de Iowa

“No me presento porque quiera ocupar el cargo sino porque creo que su sentido no es la glorificación del presidente sino personificar la unidad del pueblo americano ”, reivindicó rotundo en su alegato final, consiguiendo el apoyo de muchos norteamericanos cansados del egocentrismo de Donald Trump y demostrando que su prioridad es la ciudadanía.

“El alcalde más interesante del que has oído hablar” . Así lo definió The Washington Post en 2014, dos años después de que Pete Buttigieg, que lidera los primeros resultados del caucus del Partido Demócrata en Iowa, comenzara su carrera política como alcalde de South Bend (Indiana, EE UU), donde nació el 19 de enero de 1982.

