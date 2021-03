Quién es Palito Dominguín, sobrina de Miguel Bosé y concursante en ‘Supervivientes 2021’

Palito ha desfilado para Francis Montesinos, Ángel Schlesser, Agatha Ruiz de la Prada y Dolores Cortés, entre otros. “Soy proclive a meter la pata porque soy un poco bruta a veces. Que abro la boca y sube el pan. Por eso, en ocasiones cuando me preguntan algo pongo cara de boba, para no meter la pata”, decía, en dicha entrevista, sobre su forma de ser.

“Nunca he vivido en una ciudad, me crié en el campo y cuando fui a Inglaterra viví en lugares pequeños y a las afueras. Y sí, cerca del mar. Preferí Barcelona en lugar de Madrid para hacer la prueba, ya que no es tan grande”, dijo en una entrevista con La Vanguardia.

