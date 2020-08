Quién es Luis, el nuevo novio de Ana Milán

La intérprete no acostumbra a hablar de su vida privada en las redes sociales, sin embargo, está tan feliz con su nueva pareja que no ha podido evitar gritarlo públicamente. “Termina un día increíble. Un día que quiero guardar para siempre, como una Polaroid, como patrimonio de vida. Qué sitio tan increíble este Cádiz. Qué sitio tan maravilloso este hotel… Qué suerte compartirlo todo con él “, escribía en Instagram junto con una fotografía de los dos abrazados.

You May Also Like