Quién es Lady Penny Knatchbull, la supuesta amante del Duque de Edimburgo que aparecerá en ‘The Crown’

La segunda, a la muerte de él: Isabel II, a pesar de necesitar recortar al máximo la lista de invitados al funeral debido a la pandemia, no dudó en incluir su nombre entre las pocas personas que le pudieron dar in situ un último adiós al padre del actual rey. Era de las más afectadas.

“Él fue un gran apoyo para ella durante aquel momento de dolor inimaginable. A pesar de su diferencia de edad, tenían muchas cosas en común. Penny siempre ha sido una mujer totalmente discreta, leal y que da una opinión honesta sobre las cosas, ya sean buenas o malas, como se supone que deben hacer las mejores amigas”, aseguró otro informante. No por nada se le llegó a apodar And Also, que en inglés significa “Y también”, dado que cada vez que se confeccionaba la lista de invitados para un evento del príncipe en algún evento se acababa con un “And also… Penny”.

