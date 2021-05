Quién es Jeangu Macrooy, el representante de Países Bajos en Eurovisión 2021 con ‘Birth of a new age’

Ha lanzado dos álbumes de estudio: High on you, en el año 2017, y Horizon, en el 2019 , que han tenido mucho éxito entre su público, llegando a estar nominado en dos ocasiones al Premio Edison, el importante premio musical neerlandés, equivalente a los Premios Grammy.

“La canción es una oda para todos los que se defienden y se atreven a celebrar el poder de su autenticidad” , explica el propio Macrooy sobre su canción. Una de las frases de la canción dice: “Mi na afu sensi, no wan man e broko mi”, que se traduce como ‘Soy medio centavo, no puedes romperme’. El medio centavo era la moneda más pequeña de Surinam, por lo que era indivisible en denominaciones más pequeñas. Así, representa el respeto por uno mismo, resiliencia y determinación , según RTVE.

Jeangu Macrooy cantará un tema muy simbólico, Birth of a new age, con letra en inglés y con coro góspel incluido , además de incluir algunas estrofas en sranan tongo, uno de los idiomas del lugar de nacimiento del cantante, Surinam, en América del Sur.

You May Also Like