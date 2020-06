Quién es el nominado de EE UU para ser presidente del Banco Interamericano de Desarrollo – EEUU y Canadá – Internacional

China, que no reconoce a Guaidó sino a Nicolás Maduro , se negó a extenderle una visa y el BID terminó cancelando la asamblea a una semana de su inicio. Y Claver-Carone no esconde que parte de la arremetida de EE. UU. en el BID está asociada al rol que venía a jugando Pekín y su expansión en Latinoamérica.

“A los otros candidatos no los conocían mucho en la región. Tras las conversaciones que he tenido en las últimas 48 horas estoy aliviado y confiado por las posibilidades de que esto se dé”, dijo Claver-Carone.

A los otros candidatos no los conocían mucho en la región. Tras las conversaciones que he tenido en las últimas 48 horas estoy aliviado y confiado por las posibilidades de que esto se dé

En sus 61 años de existencia, ha tenido solo cuatro presidentes: el exministro de Hacienda de Chile Felipe Herrera, el ex secretario de Hacienda de México Antonio Ortiz Mena, el excanciller de Uruguay Enrique Iglesias, y el ex ministro de Desarrollo colombiano Luis Alberto Moreno , cuyo último período en el banco culmina en septiembre.

You May Also Like