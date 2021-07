Quién es el joven de 18 años que volará al espacio en el asiento vacante del cohete de Jeff Bezos

Blue Origin ha pasado la mayor parte de la última década ejecutando el cohete suborbital New Shepard a través de una serie de vuelos de prueba exitosos que han sido completamente automatizados y, hasta ahora, no han transportado humanos. La compañía anunció el mes pasado que finalmente estaba lista para comenzar a programar vuelos para pasajeros y que Bezos, el multimillonario de Amazon que fundó Blue Origin en 2000, estaría en la primera misión.

La empresa espacial privada Blue Origin aseguró que Oliver Daemen se sumará a la tripulación civil de cuatro personas del vuelo programado para el próximo martes 20 de julio, después de que el ganador de la subasta, cuyo nombre no se ha hecho público, se retiró debido a “conflictos de calendario” no especificados.

