Quién es el golfista Thomas Levet por el que Pablo no se llevó el bote de más de un millón de euros de Pasapalabra

Pablo Díaz se quedó a un solo acierto de llevarse el bote de Pasapalabra, y en esta ocasión el fallo llegó por culpa del golfista Thomas Levet, que le hizo perder 1.354.000 euros.

“Con la ‘L’, apellido del golfista que ganó el Open de España en 2009”, preguntó el presentador Robert Leal. Pablo, el famoso concursante que todo el mundo espera que termine por llevarse el bote del concurso, no lo tenía claro. A falta de 10 segundos para el final del tiempo, se la jugó. “No te voy a decir un apellido al azar porque sí que me he apuntado algún golfistas, uno con la L, pero no me he apuntado los de España. Tengo apuntados los del Open Británico y los de Estados Unidos, pero los de España justo no, pero un golfista español con la L, creo que lo tengo pero no me acuerdo del apellido. Eso a veces, es un problema”, dijo un Pablo, que finalmente respondió “López” y erró.

La respuesta correcta era Thomas Levet. El golfista francés que se hizo profesional en 1988 y ese mismo año ganó el French PGA Championship. Sin embargo, y pese a su gran inicio, tuvo que esperar diez años para coronarse en el European Tour, haciéndolo en el Open de Cannes en 1998. En 2004 venció en el Open de Escocia y ganó la Ryder Cup con el equipo de Europa. Ya en 2008 consiguió su cuarto título del European Tour, el Open de Andalucía, y un año más tarde, en 2009, se llevó el Open de España, que era por el que preguntaban a Pablo Díaz en Pasapalabra.