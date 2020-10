¿Quién es el doctor Pedro Cavadas, conocido por sus trasplantes y reconstrucciones?

El doctor Cavadas se ha convertido en una de las personas más críticas con la gestión de la pandemia en España y en el resto de países. Una de sus declaraciones más polémicas tuvo lugar a finales de enero cuando declaró que los datos ofrecidos por China no eran reales. “ No hace falta ser muy listo para pensar que son 10 o 100 veces más” , destacó en una entrevista en Espejo Público.

You May Also Like