¿quién es? ¿De qué se le acusa?

“Esto es el grado máximo de la ilegalidad. ¿Por qué la vista del tribunal transcurre en la policía? No lo entiendo” , dijo Navalni al comienzo de la vista en un vídeo colgado en las redes sociales. Mientras, su portavoz, Kira Yarmish, denunció: “Lo detuvieron en la frontera, se lo llevaron en dirección desconocida, no le permitieron acceder a su abogado, el juicio se celebró en la misma comisaría y lo arrestaron por 30 días”.

You May Also Like