quién es Cori Bush, la primera congresista activista de Black Lives Matter

“Shirley Chisholm se convirtió en la primera mujer negra elegida al Congreso hace 52 años. Hoy, me convertí en la primera mujer negra elegida para representar a Missouri en el Congreso. Estamos en 2020. No debería ser la primera, pero es un honor para mí asumir esta responsabilidad “, continúa en el post.

“Desde 2014, he luchado por la justicia en nuestras comunidades y estoy lista para llevar la protesta a la política” , explica Bush. Así, se posiciona en el ala izquierdista del Partido Demócrata, concretamente, dentro de The Squad, el grupo del que también forma parte Alexandria Ocasio-Cortez.

You May Also Like