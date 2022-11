Quién es Carlos Soler, jugador de la selección española en el Mundial de Qatar 2022

Carlos Soler es uno de los jugadores consolidados en la selección española que no podía faltar en la lista de Luis Enrique para el Mundial de Qatar. El centrocampista del PSG ya era uno de los elegidos por el asturiano cuando jugaba en el club de su vida, el Valencia, y su cambio de aires a la liga francesa no le ha hecho cambiar de opinión. No goza de muchos minutos en la capital de Francia, pero no los ha desaprovechado, pues ha hecho tres goles y una asistencia en los 12 partidos en los que ha participado.

El futbolista de valenciano llega con la motivación de asumir galones, pero eso dependerá de la confianza que deposite en él el seleccionador, pues su titularidad no es una constante en un equipo que cuenta con ‘fijos’ en la medular. Estas son sus estadísticas con el PSG: