Quién es Blanca Virgen, la mexicana condenada a 30 años de cárcel que recibió un indulto de Donald Trump

El indulto presidencial anularía los cargos contra Steve Bannon en el caso de que fuera condenado, indicó el diario The New York Times , con citas de diferentes funcionarios de la presidencia norteamericana.

Sin embargo, esta facultad únicamente abarca los delitos federales , por lo que no evita el riesgo de que una corte o fiscal estatal presente acusaciones de los mismos asuntos, de acuerdo con el análisis de Charlie Savage para The New York Times.

