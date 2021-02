¿Quién es Aung San Suu Kyi, la Nobel de la Paz encarcelada tras el golpe de estado en Birmania?

Entre 1989 y 2010 la premio Nobel de la Paz pasó 15 años encerrada en su domicilio . Según se tensaba la situación, las autoridades permitían a Suu Kyi salir, para después encerrarla de nuevo. Durante este tiempo logró convertirse en un ejemplo de lucha. Le ofrecieron marcharse del país con la condición de que nunca volviese, pero no aceptó. También le separaron de su marido, al que vio por última vez en 1995. Sufrió un cáncer de próstata y el gobierno birmano le denegó la entrada en multitud de ocasiones, tratando de forzar la salida de Suu Kyi del país, pero no fue así. En 1999 falleció el Dr. Michael Aris a causa de esta enfermedad.

