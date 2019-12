¿Quién es Aitor Gómez, el futuro marido del hijo de José Bono?

Aitor, que cuenta con más de 2.400 seguidores en Instagram, es un un gran aficionado a la hípica y estudió periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. Una labor que, sin embargo, no ha podido compatibilizar con sus funciones de emprendedor. “ No podía compaginar la vida de un periodista con la vida de un emprendedor , pero la verdad es que se intentó. Luego llegó un momento en el que Bonai (su empresa) ya funcionaba muy bien y ahí es cuando tomé la decisión de dejar mi antiguo trabajo de periodista y ponerme con este proyecto propio, que la verdad me llena muchísimo y estoy feliz de poder dedicarme a ello”, admite en la citada publicación.

Pero, ¿quién es exactamente el futuro marido del hijo del que fuera ministro de Defensa en España ? Aitor Gómez, once años menor que su prometido, es un emprendedor que acaba de poner en marcha su firma de joyas para jóvenes entre 25 y 35 años. Un proyecto que, según reconoce, no ha resultado sencillo.

