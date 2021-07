¿Quién dirigirá Haití, un país en crisis antes del magnicidio?

“En cuanto a la Constitución, no hay posibilidad de encontrar una solución (a la actual crisis política) porque Jovenel Moise y su equipo se habían encargado de desmantelar todas las instituciones. Si observamos el Parlamento o el Poder Judicial, no hay nada”, resume Marie Rosy Auguste Ducena, abogada de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos.

El Poder Judicial no está mucho mejor: el gobierno de Moise no propuso reemplazos para los miembros del Consejo Superior de la Judicatura cuyo mandato de tres años estaba llegando a su fin, por lo cual el organismo ha sido casi desmantelado y sin presidente, fallecido por Covid-19 en junio.

