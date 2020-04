¿Quién dijo que no se puede jugar con la pelota en casa? La solución de Amazon para pequeños futbolistas

A más de un padre le sonará familiar ese temido “craassh” que se escucha mientras está cocinando y la fiera que tiene por hijo anda suelta por casa. Aunque le hayas dicho una y mil veces que en casa no se juega con la pelota, tu pequeño no puede resistirse a tocar el balón en cuanto ve uno. Y es que l o suyo con los deportes de pelota es pura pasión , algo que, sin duda, favorece su desarrollo y su salud emocional. Por ello, y para hacer más llevaderos estos días que estamos en casa, no te gustaría tener que negarle la opción de disfrutar de uno de sus juegos favoritos. Pero, ¿cómo hacerlo para evitar que se rompa algo de casa?

