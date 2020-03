¿Quién dijo miedo?, la lince Kaira Samaniego es toda una dama con estilo propio

Actualmente Kaira tiene tres hijos y afortunadamente es su madre quien cuida de sus vástagos. “Mientras estoy trabajando los llamo cuando puedo o ellos me llaman. Cuando salen de la escuela me dicen, mamá tengo que llevar esta tarea y mientras que estoy en el turno veo como consigo las cosas. Al llegar a casa, entro en la faceta de madre y los atiendo”.

Destacó que en esta capacitación no hay ningún tipo de consideración por ser mujer. “Todos por iguales. Allí todos somos linces. No hay pruebas para hombre y mujeres, todos pasamos por los mismo ejercicios”, detalló.

