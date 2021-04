¿Quién debe traducir a Amanda Gorman?

La traducción del poema de la estadounidense Amanda Gorman, celebrada por su llamamiento a la unidad durante la investidura de Joe Biden, ha dividido al mundo editorial en Europa, después que se descartaran a los traductores holandés y catalán por no corresponder con el perfil de la joven poeta negra.

“Para concentrarnos en nuestro futuro, debemos antes que nada dejar de lado nuestras diferencias”, recitó la joven, de 23 años, durante la investidura en enero del presidente de Estados Unidos, en una emotiva intervención que la convirtió de inmediato en un fenómeno mundial.

Los versos forman parte de su poema The Hill We Climb (La colina que ascendemos) y su traducción generó un encendido debate en Europa. ¿Su traductor debe ser negro como ella? ¿Por qué no aprovechar esta ocasión para inyectar más diversidad en un mundo literario dominado por blancos?

Todo arrancó en Holanda, cuando la periodista y militante Janice Deul publicó a finales de febrero una tribuna incendiaria en el diario De Volkskrant: “Una traductora blanca para la poesía de Amanda Gorman: inconcebible”.

Poema a traducir ’The Hill We Climb’

‘When day comes we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade?

The loss we carry, a sea we must wade.

We’ve braved the belly of the beast, We’ve learned that quiet isn’t always peace, and the norms and notions of what just is isn’t always just-ice.

And yet the dawn is ours before we knew it.

Somehow we do it. Somehow we’ve weathered and witnessed a nation that isn’t broken, but simply unfinished.

We the successors of a country and a time where a skinny Black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of becoming president only to find herself reciting for one […]’.