Sin hacer mucho ruido, Maialen Chourraut se ha convertido en los dos últimos Juegos en una representante de primer nivel para España, y parte como firme candidata a volver al podio en Tokio. La piragüista de Lasarte no sólo cuenta con dos medallas olímpicas (bronce en Londres y oro en Río), sino que se convirtió en un ejemplo de conciliación para las deportistas del mundo al llevar a su hija a cada competición. No es la favorita para ser la abanderada, pero por sus logros deportivos y personales no se puede descartar.

Con la nueva decisión del COI, se abre la interesante posibilidad de ver a dos abanderados, algo que el Comité Olímpico Español tendrá que estudiar en la citada Junta, ya que hasta el momento no se había dado el caso. Contando con que el piragüista Craviotto será el representante masculino, tanto la nadadora como la haltera son las más firmes candidatas , pero no son las únicas mujeres deportistas españolas en la terna:

