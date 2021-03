Quesos: de la tabla a la cocina sin saltarse el postre

Aunque las tablas de quesos son el perfecto colofón a una comida, también son protagonistas de postres como la tarta de queso que, en sus múltiples variaciones, se ha convertido en una de las reinas de las cartas de los restaurantes. Tanto que The New York Times ha elegido su versión vasca, horneada y de interior cremoso, como uno de los sabores de este 2021 y tendencia gastronómica del año.

La tarta de queso, tan popular ahora en restaurantes y elegida por The New York Times como uno de los sabores de 2021, es sólo uno de los múltiples ejemplos del uso culinario del queso, que celebra este sábado su Día Internacional y que, además de ser protagonista exclusivo de tablas, potencia y enriquece los platos a los que se incorpora.

