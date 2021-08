“Querían un no de nuestra parte”

La directiva del equipo parisino mostró su molestia por las pláticas que tuvo el club blanco con el astro francés desde hace meses



El París Saint Germain (PSG), a través de su director deportivo, Leonardo, criticó duramente las formas en las que Real Madrid busca el fichaje de Kylian Mbappé, calificando la actitud del club como “inaceptable”, al ver la oferta realizada (menos de 160 millones de euros, según reportes) como una forma de poner presión de los españoles para aparentar que buscaron el fichaje del atacante.

“Esta propuesta a siete días del fin del mercado parece una estrategia del Real Madrid para conseguir un no de nuestra parte y luego decir que lo han intentado todo para tener el jugador. Está lejos de lo que se puede considerar un valor suficiente, lejos de lo que pagamos por el mismo jugador con 18 años”, ha señalado en alusión a que el PSG tuvo que dar al Mónaco 180 millones de euros para ficharlo. Mbappé actualmente tiene 22 años y fue campeón mundial con 19.

Leonardo, directivo del PSG, con cubrebocas negro Getty Images

Este es el mensaje de su director deportivo, que en una conferencia telefónica con varios medios este miércoles ha cargado contra la actitud del Real Madrid, quien no reveló la cifra que recibió por parte del Madrid para fichar a Mbappé, pero dejó entrever que considera esto como una estrategia de la ‘Casa Blanca’ para llevarse gratis al galo el próximo año.

“Verbalmente hemos dicho no al Madrid. Y no hemos recibido otra oferta del Madrid. Nunca hemos querido que se vaya, ni lo hemos imaginado, y hemos hecho una oferta muy importante y una segunda aún mejor para que renueve. El jugador dio su palabra además de que no se marcharía libre del PSG pero la estrategia parece al final que era esa, que se marchara libre.

“Hemos visto muchas informaciones de que no tenían dinero, que había deudas en el Madrid. No lo puedo confirmar pero es lo que se ha dicho”, expresó.

Leonardo aseguró que Mbbapé tiene la libertad para marcharse del club, pero indicó que el francés se irá bajo las condiciones que establezca la institución y una de ellas es no salir por menos de lo que pagó el PSG por sus servicios al Mónaco.

“Kylian es el centro del proyecto, pero no está por encima. Pero si se queda o se va, será siempre con nuestras condiciones. No podemos cambiar el plan a una semana del cierre del mercado. Si un jugador se quiere ir, se va, pero bajo nuestras condiciones. La posición del club -ha repetido- siempre ha sido quedarse con Kylian y renovar el contrato. Ha habido varias reuniones para eso y sigue siendo nuestro objetivo. Hemos hecho una propuesta a Kylian al nivel de los otros jugadores top e incluso hemos hecho más recientemente”.

Además, ha recordado que en virtud del acuerdo establecido entonces, tendría que ceder una parte del dinero que recibiría del Madrid al Mónaco, unos 35 millones de euros.

Sin embargo, a continuación ha dejado caer que “si un jugador quiere irse, no vamos a retenerlo. Pero se irá con nuestras condiciones. No cerramos la puerta a nadie, pero no hemos recibido ninguna nueva oferta” del Madrid.

Ha añadido que desde hace dos años el equipo madrileño tiene “una actitud irrespetuosa, incorrecta e incluso ilegal, ya que no tienes derecho de ponerte en contacto con un jugador directamente. Es inaceptable”.

Tampoco se ha librado de las críticas del director deportivo el propio Mbappé, que al PSG le había “prometido que no se iría libre del club. De forma que no podemos decir que estemos contentos”.