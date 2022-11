Queremos que los jóvenes armen lío en España

En su opinión, no puede haber matemáticas y lengua cuando un chico está deprimido, llorando en su cuarto. “¿De qué matemáticas y lengua estamos hablando? ¿De qué lectura comprensiva? Si no comprende lo que le pasa”.

El proyecto de Scholas, “barato y fácil”, se centra en promover “habilidades del ser humano: antes uno se formaba en la calle, antes uno podía tener cuarto grado pero tenía cultura y había códigos, hoy estamos preocupados por los posgrados y los máster. ¿Por qué los chicos tienen su propio mundo? No porque les guste, sino porque tienen necesidad de crear un mundo, este no tiene nada que ver con ellos”, reflexiona.

No es una tarea sencilla, pero “yo nací para lo imposible”, explica el docente, quien insiste en que su organización es laica e interreligiosa: “Por eso molesta; no pertenecemos a la educación católica ni trabajamos solo para los católicos sino para los chicos”.

Para solucionar los problemas, insiste, hay que alzar la voz y movilizarse. “Chicos, si esperáis la solución de arriba no va a cambiar nada, no va a venir Superman; son ustedes los que se tienen que organizar”.

José María del Corral, consejero del papa y su amigo desde hace más de dos décadas, visita Madrid para sumar apoyos a Scholas Ocurrentes, una iniciativa de Francisco, que él dirige con la misión de que los jóvenes se levanten, no callen, “armen lío” y no esperen a que “Superman” les resuelva sus problemas.

