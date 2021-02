“Queremos convertir la Comunidad de Madrid en una administración 100% digital”

Sobre si hay sectores más tradicionales o pequeñas empresas familiares que pueden permitirse quedarse fuera de este cambio, es tajante: “ El proceso de transformación digital es un proceso imparable que ya ha rebasado el punto de no retorno . Cada vez quedan menos empresas que no hayan detectado que la digitalización es clave para mejorar su competitividad, mantener su actividad y relacionarse con sus grupos de interés: proveedores, clientes y trabajadores”.

En uno de sus primeros actos públicos como viceconsejero de Presidencia y Transformación Digital, García Martín afirmó que “la transformación digital ya no es una opción, habrá empresas digitales o no existirán directamente” .

You May Also Like