Querellantes sufren otro revés en caso ‘Pinchazos’, Sala Penal les rechaza recurso de reconsideración contra casación negada

De haberse casado la no culpabilidad, se debía celebrar otro juicio. Pero la Sala Penal, mayoritariamente, decidió no admitir el recurso de casación, algo que reconfirmó ayer.

A la Sala Penal únicamente le correspondía valorar si admitía o no las causales de casación presentadas y de haberse admitido, se hubiera pedido la opinión del Procurador de la Nación, luego se celebraría una audiencia para adoptar una decisión sobre si se casaba o no la decisión del Tribunal de Juicio.

