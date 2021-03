Quejas por nueva mesa técnica para la ley del cannabis

Pidió que se retiren las reformas introducidas en segundo debate, sobre todo las que crean el oligopolio. “No es justo y, por lo tanto, no aceptamos alargar más la discusión, pues el dolor de los pacientes no puede esperar más”, puntualizó.

El diputado de Cambio Democrático Alaín Cedeño dijo no estar de acuerdo que se haga una mesa en la que solo estén representados los jefes de bancadas. Señaló que el tema debe ser abordado por los 71 diputados. A su vez, cuestionó la modificación que busca crear un oligopolio y solo permitir que sean tres empresas las que tengan las licencias para comercializar el cannabis medicinal. “Eso no le conviene al país. Dejémoslo abierto. Si entran más empresas, hay más empleo y más dividendos para el país”, dijo.

