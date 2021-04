Quejas por la instalación de un polígono de tiro en San Francisco; la Dirección de Obras suspende el permiso de ocupación

“El polígono de tiro está contiguo a un edifico, al lado está una casa, atrás hay un parque infantil, al frente hay otras residencias… No es el lugar correspondiente para un polígono de nada”, añadió Pérez Herrera, quien dijo que su despacho no ha dado el visto bueno para ello.

Esta misiva también fue remitida al Ministerio de Seguridad Pública, a la Dirección de Investigación Judicial y a la zona policial de San Francisco. “Si es un local de armas, me tengo que preocupar, eso no es una cafetería, por eso mandé las notas”, comentó el edil.

