Quejas de pacientes renales en Coclé caen en manos de la Defensoría del Pueblo

– Mantenerse en forma y activo. – Mantener un control regular de los niveles de azúcar en la sangre. – Controlar la presión arterial. – Seguir una dieta saludable y mantener un peso adecuado. – Moderar el consumo de sal. – Mantener una adecuada ingesta de líquidos. – No fumar. – No utilizar fármacos antiinflamatorios por largos períodos de tiempo. – La población en general debe realizarse un control de sangre y orina anual. – La población de alto riesgo (diabetes, hipertensión arterial, obesidad, miembros de la familia que padezcan una enfermedad renal) deben realizar un control de sangre y orina bianual o según lo estime su médico de cabecera.

You May Also Like