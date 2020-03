‘Quédense en casa, sigan las recomendaciones de Salud’

Por eso desde Italia, Weeks, invitó a los panameños a no salir de sus casas, salvo si es estrictamente necesario. “Sigan las órdenes del Ministerio de Salud en relación a esta enfermedad. Es importante seguir con las indicaciones para evitar muertos, porque no son solo los ancianos, también pueden morir las personas jóvenes”, dijo.

You May Also Like