Quedaron golpeados, pero ya activaron los motores del turismo en Santa Catalina

¿Cómo es posible que en infraestructuras existentes como el Minsa-Capsi no tienen personal ni el equipo médico necesario para atender casos de COVID-19? Santa Catalina está a dos horas de Santiago y a una hora de Soná. ¿Cuántas camas había en Soná antes de la pandemia y cuántas hay ahora? La empresa privada no puede pagar el precio de una mala planificación en el sistema público de medicina, cuestionó el operador de turismo.

“Las autoridades no ven con luces largas, las luces con las que toman las decisiones son las luces muy cortas. Encima de esto, reprochamos que cuando se toman estas decisiones, en esa mesa, invitan es a políticos y gente ajea a la empresa privada, quienes no tienen la oportunidad de defenderse y opinar ante estas medidas”, sostuvo Bonilla.

Sin embargo, apuntó que lo que el Estado no ve o no lo mira con ojos de turismo es que alrededor de las playasde Veraguas hay más de 70 sitios de hospedaje, de los cuales dependen cientos de personas. Es decir, los microempresarios y que no tienen la fuerza para aguantar un cierre más.

A su criterio es muy fácil decir “vamos a cerrar las playas, porque la playas en sí no pagan impuestos”. No es como los centros comerciales o los supermercados.

