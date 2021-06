Queda en libertad el hombre detenido por guardar las bolsas de Panamá Solidario en su residencia

Caballero debía ser conducido ante un juez de garantías en las siguientes 48 horas después de su captura, a fin de legalizar su aprehensión, mientras se le investiga por presunto peculado. No obstante, este trámite no se cumplió, porque las autoridades no tienen claro el alcance de la participación de Caballero en esta trama. Por tanto, correspondía dejarlo en libertad.

You May Also Like