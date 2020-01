Queda en evidencia la división en el Movimiento Causa Justa en Colón

Luis Ladeutt, uno de los voceros,indicó que ellos no están respaldando las acciones de cierre de calles, sino de seguir en el diálogo con la actual administración, para lograr beneficio para los colonenses, que no tienen un trabajo, que los ayudea llevar un sustento para sus hogares.

No obstante, Iracema de Dale, gobernadora de Colón y el viceministro Paredes, coincidieron en que el Gobierno y la Policía Nacional, fueron muy tolerantes, pero advirtieron que no se permitirá que se afecte a terceras personas como ocurrió el martes, por cerca de 7 horas, con cierre de calles y vandalismo.

You May Also Like