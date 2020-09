“Que ya me dejes en paz”: el día que Xavier Ortiz y Charly López pelearon en televisión

La pelea de Xavier Ortiz y Charly López

Era abril de 2019 y dos ex integrantes del grupo Garibaldi se encontraban en medio de una batalla: Xavier Ortiz acusaba a Charly López de robarle la idea de crear un nuevo grupo con jóvenes talentos.

El conflicto tenía ya más de un año, cuando iniciaron los acercamientos para un reencuentro de Garibaldi, pero el asunto fue escalando sin que se vislumbrara un final.

Así que para aclarar el asunto ambos se presentaron en el programa De Primera Mano para defender su postura.

Xavier aseguró que desde finales de 2017 pensó en hacer una abreviatura al nombre de Garibaldi para no tener que pagar a Televisa, la dueña de los derechos, para emplear el original.

Garibaldi se dio a conocer a finales de los años 80

A Ortiz no le gustó que de pronto Charly emprendiera un proyecto basado en la misma idea, pues se dedicó a buscar jóvenes talentos que integrarían un grupo llamado GBLI.

“Nunca oí que Xavier fuera a hacerlo”, se defendió Charly, quien presentó el registro de su idea ante las autoridades. “Aquí no se roban las ideas ni mucho menos, yo pienso las cosas y las hago, aquí está el nombre del registro”.

Ortiz dejó ver que él ya había concebido ideas similares porque estuvo al frente de un grupo llamado D.C.O y también acusó a Charly de “robarle” a integrantes como Agustín Arana. Dijo además que desde hace un par de años tenía ya la idea del reencuentro.

López insistía en que las cosas se tenían que hacer de la manera adecuada y además él contaba con el respaldo de Luis de Llano y Mario Lafontaine.

Charly Lopez se defendió de las acusaciones de Xavier (Foto: Instagram@charlylopezgar)

La pelea estuvo marcada por descalificaciones entre ambos. Charly aseguró que el reencuentro de Garibaldi que había intentado Xavier fue un fracaso y Ortiz respondió diciendo que le molestó la manera en que López se refirió a él, preguntando “¿Quién es Xavier Ortiz, aparte de Garibaldi?”, así que le recordó su trayectoria y cómo se ganó un premio en Nueva York, así como su trabajo en las obras Aventurera y P.D. tu gato ha muerto.

Incluso en un momento de la batalla, cuando Charly le pidió que no fuera a llorar, Xavier simuló que lo hacía y dijo “yo sí actúo”.

Charly dijo que a él le molestó que si Ortiz tenía algún problema no se hubiera comunicado directo con él. “¿Por qué hablas a un programa en vivo diciendo que te robé? Las ideas se crean, se realizan”.

Xavier no se detuvo y aseguró que Charly incluso le dio que tenía que bajar de peso para el reencuentro de Garibaldi cuando él se encontraba en forma.

Reconoció que lo “chamaquearon” porque jamás registró su idea de modificar el nombre de Garibaldi para crear un nuevo proyecto, como sí hizo Charly.

Xavier Ortiz como “La Bugambilia” en “Aventurera”

Ortiz aseguró que estaba en ánimo de conciliar y pidió a Charly: “que ya me dejes en paz, que no vayas detrás”-

También culpó al “problemón” (de adicciones) de Charly del fracaso de la reunión de Garibaldi años atrás.

López se defendió diciendo que él no le echa la culpa a nadie de sus fracasos y se pone a trabajar.

“No necesito a Televisa, no necesito el nombre de Garibaldi... no tengo porqué decirle a la gente lo que voy a hacer… yo no miento, yo no robo... si te llamo ratero es porque tengo las pruebas”.

Al final, Xavier y Charly lograron reconciliarse (Captura de pantalla- De Primera Mano- Imagen)

Con motivo de la reciente muerte de Xavier Ortiz, Gustavo Adolfo Infante presentó en el programa De Primera Mano un detrás de cámaras de aquel encuentro, en donde quedó claro que los ex Garibaldi pudieron arreglar sus diferencias.

Entre besos, abrazos y sonrisas, López dijo: “somos compas de toda la vida, somos hermanos y como hermanos discutimos”.

“Al final todo nos va a salir bien, el sol sale para todos”, añadió Xavier.

